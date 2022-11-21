Нетаниягу заявил, что не приемлет «моральных проповедей»

Будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу на пленарном заседании Кнессета заявил, что не приемлет моральных проповедей.

Об этом сообщает портал Walla.

По словам Нетаниягу, он «не принимает моральных проповедей» от министров уходящего правительства, которые, по его словам, «попрали все нормы надлежащего управления».

Он также добавил, что сохранит «израильскую демократию».

Как сообщал Курсор, в рамках коалиционных переговоров мог быть совершен прорыв между назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу и председателем партии «Религиозный сионизм» депутатом Кнессета Бецалелем Смотричем.

Журналисты пишут, что Смотрич откажется от своих требований на портфели в сфере обороны и по делам религии, и будет назначен министром финансов в новом правительстве.

Председателю ШАС и члену Кнессета Арье Дери, требовавшему финансового портфеля, предоставят министерство внутренних дел, министерство по делам религии и министерство Негева и Галилеи, а члену партии ШАС ‒ должность в канцелярии премьер-министра.

Партия Оцма Иегудит получит министерство сельского хозяйства, а депутат Кнессета Ицхак Вассерлауф считается самым вероятным кандидатом на пост министра сельского хозяйства.

Ранее мы рассказывали, что лидер Религиозного сионизма Бецалель Смотрич заявил, что новое правительство после вступления в должность должно принять меры против правозащитных организаций. Он считает, что некоторые из них представляют «экзистенциальную угрозу» для Израиля.

Ультраправый политик утверждает, что членам нового правительства нужно обратить внимание на финансы таких правозащитников и использовать против них «правовые средства и средства безопасности». Это заявление возмутило лидера Аводы Мейрав Михаэли, о чем подробнее читайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир призвал навести порядок на улицах, прежде чем становиться частью правительства. По его словам, «это наша миссия, за это мы получили кредит от общественности».

Председатель Оцма Иегудит считает, что можно создать полноценное правое правительство. Он утверждает, что взял на себя обязательство перед Смотричем, и добавил, что поддерживает лидера Религиозного сионизма.