Депутат Религиозного сионизма обвинил ООН в антисионизме

Депутат Кнессета и член Религиозного сионизма Охад Таль прокомментировал решение ООН одобрить мероприятие, приуроченное к «Дню Накба».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Это предосудительное решение еще раз доказало, что самый большой флаг, развевающийся над зданием ООН – это антисионизм в сочетании с невежеством. Наше историческое право на Землю Израиля закреплено в Библии – книге книг, и она является основой нашей веры. Пришло время повторить важные слова покойного президента Хаима Герцога со сцены ООН, разорвавшего решение приравнять сионизм к расизму. Для нас, еврейского народа, (вчерашнее постановление – прим.ред.) не более чем лист бумаги – вот как мы будем относиться к этому», – сказал Таль.

Ранее специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд заявил о достижении «точки кипения» в израильско-палестинском конфликте. По его словам, высокий уровень насилия, включающий нападения на израильское и палестинское гражданское население, более широкое применение оружия и насилие со стороны поселенцев, причиняет «тяжелые человеческие страдания» и не способствует стабильности и безопасности.

Представитель ООН в Иерусалиме призвал международную общественность осудить теракты в Иерусалиме и Ариэле, а также он осудил то, что он назвал «насилием поселенцев против палестинцев» в Хевроне.

«Курсор» сообщал о неожиданном завершении сотрудничества Бен-Гвира и Смотрича. Утверждается, то они разорвали отношения в последнее время, и координация коалиционных переговоров между ними подошла к концу. Сперва они хотели координировать позиции друг друга и поддерживать требования в отношении «Ликуда», но их сотрудничество подошло к концу.

Помимо этого Лапид сделал важное заявление о серьезных столкновениях в Дженине.