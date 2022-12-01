Стало известно о неожиданном завершении сотрудничества Бен-Гвира и Смотрича

В последнее время отношения между Смотричем и Бен-Гвиром совсем испортились.

Решет Бет сообщила, что отношения между председателем партии «Религиозный сионизм» Бецалэлем Смотричем и главой «Оцма Иехудит» Итамаром Бен-Гвиром были разорваны в последние дни, и координация коалиционных переговоров между ними подошла к концу.

В начале коалиционных переговоров они договорились о координации позиций и поддержке требований друг друга в отношении «Ликуда», но в последнее время отношения между ними совсем испортились.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что Израиль не будет подчиняться законам Талмуда.

Кроме того, Бен-Гвир раскритиковал начальника генштаба ЦАХАЛа: что он сказал.

Напомним также, что Ликуд выступает против требования об отмене «Оговорки о внуках» в Законе о возвращении.