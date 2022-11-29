Израильско-палестинский конфликт «достигает точки кипения» — представитель ООН

Чиновник высказался о высоком уровне насилия в Израиле, что «никому не приносят ни стабильности, ни безопасности».

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд предупредил, что израильско-палестинский конфликт «достигает точки кипения».

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Слова представителя ООН в Иерусалиме прозвучали на фоне всплеска насилия в Иерусалиме, Иудее и Самарии.

«Высокий уровень насилия…включая нападения на израильское и палестинское гражданское население, более широкое применение оружия и насилие со стороны поселенцев причиняют тяжелые человеческие страдания. Нынешние тенденции никому не приносят ни стабильности, ни безопасности», – заявил он.

Веннесланд призвал международное сообщество осудить произошедшие на прошлой неделе взрывы на автобусной остановке в Иерусалиме, в результате которых погибли два израильтянина и около 20 получили ранения. Также о еще один террористический акт палестинцев, в результате которого в начале этого месяца в Ариэле погибли трое израильтян.

Чиновник также осудил то, что он назвал «насилием поселенцев против палестинцев» в Хевроне. Он добавил, что «нападение на мирных жителей никогда не может быть оправдано, и насилие должно быть прекращено».

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан долгое время жаловался, что на этих ежемесячных заседаниях Совета Безопасности слишком много внимания уделяется мелочам конфликта, а Веннесланд публикует отчеты с подробным описанием каждого инцидента с применением насилия, межплеменных споров и муниципальных решений.

В понедельник, 28 ноября, Веннесланд, который провел личный брифинг, решил «представить более широкий взгляд» на путь вперед, пообещав сосредоточиться как на краткосрочных проектах насилия и «деэскалации», так и на долгосрочных перспективах для политического урегулирования конфликта.

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