Депутатов «Религиозного сионизма» обвиняют в пропаганде расовой дискриминации

Депутат Кнессета Симха Ротман от «Религиозного сионизма» недавно заявил, что не будет возражать против внесения поправки в закон, запрещающий предприятиям дискриминацию по расовому признаку. Это вызвало бурю критики.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Депутат Кнессета Орит Струк позже расширила это мнение, включив в него медицинских работников. Она заявила, что медицинских работников не следует заставлять предоставлять лечение, которое противоречит их религиозным убеждениям, если есть другие практикующие врачи, способные предоставлять такие же услуги.

«Мы не должны относиться к еврейскому религиозному закону как к менее ценному», – сказала она.

Эти замечания спровоцировали критику, в том числе со стороны назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, который настаивал на том, что замечания не отражают ни его мнение, ни мнение его коллег по партии «Ликуд», ни любого гражданина Израиля.

Хагит Пеэр, глава организации по защите прав женщин «Наамат», также осудила заявления:

«Я слышу заявления, которые начинают напоминать мрачные периоды прошлого века. Трудно поверить, что их слышно в Государстве Израиль, которое было создано после Холокоста. Это не правые и левые, а необразованные люди хотят разрушить жизни всех нас здесь. Назначенный премьер-министр должен немедленно выступить против этого», – заявила она.

Бывший спикер Кнессета и депутат Микки Леви тоже высказался об этой теме. Он считает, что «полная капитуляция (Нетаниягу – прим.ред.) перед экстремистами» в рамках коалиционных соглашений позволит расистам и гомофобам существенно влиять на правительство.

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