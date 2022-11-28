Дери накричал на Нетаниягу: что случилось

Председатель ШАС Арье Дери закричал на Биньямина Нетаниягу из-за того, что в «Ликуд» решили отложить назначение спикера Кнессета и фактически не продвигать переговоры.

Об этом сообщает inn.

По информации журналистов, Дери повысил голос в ходе телефонного разговора.

«Я отказался от сокровищницы, которая была близка моему сердцу, а позже также от Негева и Галилеи, чтобы разрешить подписание коалиционного соглашения с «Оцма Иегудит». Вы возвращаетесь к своим доводам, а с нашей точки зрения это кризис доверия. ШАС пообещал, что поддержит правительство, но если вы не выполните свои обязательства, мы уступим все позиции и будем поддерживать правительство извне», – сказал Дери.

Нетаниягу на это ответил следующее: «Не нам решать, ждем Смотрича».

Источники в ШАС утверждают о существовании серьезного кризиса доверия между Дери и Нетаниягу из-за того, что в «Ликуд» часто хотят изменений условий, достигнутых между сторонами. Также в ШАС возмущены тем, что партии не предоставят министерство развития Негева и Галилеи.

До этого Дери заявил на заседании своей фракции, что «мы не близки к подписанию коалиционного соглашения». По его словам, ранее это было возможно, но в переговорах произошел сбой.

Ранее Бен-Гвир раскритиковал Смотрича и обвинил его в задержке голосования за следующего спикера Кнессета.

«Курсор» сообщал, что Лапид обвинил Нетаниягу во втягивании Израиля в «антидемократическую спираль» ради личной выгоды.

Помимо этого Либерман заявил, что солдаты-репатрианты ‒ более евреи, чем ученики йешив.