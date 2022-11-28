Лапид: Нетаниягу втягивает Израиль в «антидемократическую спираль» ради личной выгоды

По мнению главы «Еш Атид», Нетаниягу пытается не стать вторым премьер-министром в истории Израиля, которого посадят в тюрьму.

Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид заявил, что Биньямин Нетаниягу иего политические союзники «втягивают страну в опасную антидемократическую спираль» и подрывают верховенство закона «по личным причинам».

Об этом сообщает Haaretz.

Политик сделал ряд заявлений на ежегодной конференции Израильского института демократии в Иерусалиме. Так, Лапид прокомментировал судебные реформы, предложенные Нетаниягу и его союзниками, включая предоставление Кнессету возможности отменять решения Верховного суда об отмене неконституционного законодательства и изменения в процессе отбора судей.

По мнению уходящего премьер-министра, его оппонент «хочет решить, какие судьи будут рассматривать его апелляцию».

«Он хочет принять закон, запрещающий предъявлять обвинения премьер-министру, потому что он является премьер-министром, которому предъявлено обвинение. Это не правовая реформа. Это не идеология. Это оппортунистическая преступность», ‒ заявил он.

Лапид считает, что Нетаниягу настаивает на проведение реформ сугубо из-за личных причин. Глава «Еш Атид» утверждает, что лидеру «Ликуда» нужны законодательные изменения для того, чтобы не стать вторым премьер-министром в истории Израиля, которого посадят в тюрьму.

«Это полностью личное. Они втягивают страну в опасную, антидемократическую спираль, которая вредит экономике, вредит безопасности, грозит нам международными санкциями только потому, что у них есть личные проблемы», ‒ добавил он.

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