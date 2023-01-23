Дери обещает продолжать руководить ШАС после увольнения из правительства

«Нам обоим было ясно, что мы будем придерживаться решения суда», — сказал Дери Нетаниягу после того, как глава ШАС был отстранен от занимаемых постов в правительстве.

«Я намерен продолжать изо всех сил вносить свой вклад в жизнь общества и коалиции», — заявил председатель ШАС Арье Дери во время еженедельного заседания кабинета министров.

«Уважаемый премьер-министр, я слышу в вашем голосе печаль по поводу решения Высокого суда и его последствий», — сказал он после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу отстранил его от должности из-за решения Высокого суда на прошлой неделе касательно Дери.

«Вскоре после опубликования решения я был у себя дома, и на самом раннем этапе, когда кто-то уже читал постановление, а кто-то нет, нам обоим было ясно, что мы будем придерживаться решения суда. Это не вызывало сомнений ни на одном этапе. [Это] противоречит тем, кто украшает себя короной «качественного» правительства, но при этом призывает к общественным беспорядкам и нарушению решений Кнессета и правительства», — сказал депутат.

«Я могу сказать своим коллегам-министрам и общественности, что обвинению и бывшему генеральному прокурору Авихаю Мандельблиту было ясно, что у меня нет намерения и никогда не было намерения уходить из политической жизни. Это было на столе и было ясно с начала переговоров [о сделке о признании вины] до конца и даже было сказано представителем генерального прокурора во время слушаний [Верховного суда] [5 января]. У меня непоколебимая приверженность 400 000 человек, которые проголосовали за меня и за ШАС, и никакое судебное решение не помешает мне служить им и представлять их интересы», — добавил Дери.

«Я намерен продолжать изо всех сил вносить свой вклад в общество и коалицию, и я намерен продолжать руководить ШАС, продолжать посещать встречи глав коалиционных партий и продолжать помогать в продвижении важных шагов, которые было предпринято этим правительством, чтобы укрепить управление, сохранить еврейский характер Государства Израиль и помочь самым слабым слоям населения и вывести их из круга бедности, как я заявил, когда была одобрена сделка о признании вины. Большое спасибо», — заявил Дери.

В ответ на отстранение Дери министр строительства и жилищного строительства Ицхак Гольдкнопф (Яадут а-Тора) сказал: «Помимо моего многолетнего знакомства с министром раввином Арье Дери, у меня была возможность сидеть рядом с ним на ряде правительственных заседаний. Он один из самых выдающихся и талантливых служителей, великий человек дела. Неслучайно за него проголосовали сотни тысяч граждан. Я слышал от премьер-министра, что на заседаниях кабинета национальной безопасности его мудрость значительно влияет и способствует безопасности страны».

«Яадут а-Тора» будет действовать, насколько это возможно, и будет партнером в любых шагах, направленных на то, чтобы быстро вернуть Дери за стол правительства. Что касается наших министров, то раввин Дери продолжает оставаться министром, и именно так с ним и будут обращаться», — сказал Гольдкнопф.

Председатель Партии национального единства Бени Ганц сказал: «Нетаниягу поступил правильно, следуя постановлению Высокого суда и уволив Дери, несмотря на политические трудности и разногласия. Мы всегда должны помнить: «Не опасаясь правительства, люди проглотили бы друг друга заживо».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Курсор сообщал, чтолидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери. Лапид назвал правительство «цирком» после увольнения Дери.

Напомним, что новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.