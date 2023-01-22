«Цирк»: Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери

Лидер оппозиции Яир Лапид назвал правительство «цирком» в ответ на увольнение лидера ШАС Арье Дери с поста министра, а также на бойкот «Религиозного сионизма» еженедельного заседания кабинета министров.

«На сегодняшнем заседании правительства они уволили министра Дери из-за коррупции. Но как насчет отсутствовавших министров Религиозного сионизма, протестующих против министра обороны, который соблюдает закон?», — сказал Лапид.

Напомним, что в «Религиозном сионизме» заявили, что министр обороны препятствует передаче полномочий Смотричу. В партии также пригрозили, что если не будет прогресса в решении проблемы, «мы рассмотрим возможность не участвовать в голосовании в Кнессете в понедельник».

«Пожилые люди, студенты, стоимость жизни, насилие на наших улицах, родители и молодежь. Граждане Израиля не должны расплачиваться за коррупцию и безумие этого правительства», — добавил Лапид.

Тем временем министр строительства Ицхак Голдкнопф заявил, что он и его партия будут продолжать относиться к главе ШАС Арье Дери как к министру, несмотря на то, что его уволили после решения Верховного суда.

«Объединенный иудаизм Торы будет работать столько, сколько сможет, и будет партнером любого шага, чтобы быстро вернуть его за стол правительства, — говорится в заявлении Голдкнопфа. — Что касается наших министерств [тех, которые находятся под контролем Иуадаизма Торы], Дери останется для нас министром [здравоохранения и внутренних дел], и именно так мы будем относиться к нему».

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