Дери отреагировал на свое увольнение

Дери намекнул, что продолжит свою роль депутата Кнессета и председателя своей партии.

Председатель ШАС Арье Дери ответил на решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить его с поста министра.

«Я слышу в вашем голосе грусть по поводу решения суда и его последствий», — сказал он Нетаниягу во время заседания кабмина.

Дери заявил, что было ясно, что он и Нетаниягу подчинятся решению суда, когда оно было принято.

Дери отрицает, что он давал какие-либо обещания уйти из политической жизни в рамках своей сделки о признании вины в прошлом году. «Вещи были четко оговорены с самого начала обсуждения и до его окончания», — сказал он он.

«У меня есть твердый долг перед 400 000 человек, которые проголосовали за меня и ШАС. Никакое судебное решение не может помешать мне служить их представителем», — сказал он, недвусмысленно отмечая, что продолжит свою роль депутата Кнессета и председателя своей партии.

Напомним, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления.

Кроме того, новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.