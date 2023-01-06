Дери потребовал персонального удвоенного оклада для своего назначенца в Минздраве — СМИ

В Минфине утверждают, что такие решения «будут иметь далеко идущие последствия и навредят политике, направленной на обуздание инфляции».

БАГАЦ еще не решил, сможет ли Арье Дери сохранить министерские посты, но он уже требует от правительства дать повышенный персональный оклад Моше Бар Симан-Тову, которого Дери собирается назначить на пост гендиректора минздрава.

Об э том информирует портал Israel Info.

Отмечается, что дважды судимый министр с двумя портфелями направил правительству проект решения о повышении зарплаты гендиректора минздрава до уровня гендиректора крупной больницы, т.е. с 40 до 90 тысяч шекелей в месяц.

«Директора больниц, как и врачи высшей квалификации, в Израиле получают больше, чем многие гендиректора министерств, поскольку их квалификация выше. Гендиректор минздрава Нахман Аш получал 90 тысяч шекелей как врач и бывший гендиректор больницы. Хотя Моше Бар Симан-Тов не имеет диплома врача, новый министр желает обеспечить ему такой же врачебный оклад по высшей ставке, какой имел профессор Аш», — сообщает издание.

По информации СМИ, глава отдела минфина, ведающего окладами государственных служащих, дал резко отрицательное заключение на требование Дери. В нем говорится, что такого рода «персональные решения» о повышенных окладах для политических назначенцев «будут иметь далеко идущие последствия и навредят политике, направленной на обуздание инфляции».

Против «персональных окладов» возражают и в министерстве юстиции. Заместитель юридического советника правительства довела до сведения министра, что его предложение юридически проблематично, так как представлено без предварительной проработки и каких-либо серьезных обоснований. В то же время Дери решил проигнорировать рекомендации юрисконсульта и будет настаивать на своем требовании.

«Утверждение «персонального» оклада для политического назначенца Дери может стать прецедентом — если оно пройдет, найдутся другие желающие жаловать своим политическим протеже повышенные оклады. Учитывая планы нового правительства расширить круг политических назначений и избавиться от докучливого контроля комиссий по назначениям на ответственные посты, перспективы для расцвета политической коррупции в Израиле открываются поистине головокружительные», — резюмирует издание.

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