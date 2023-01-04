Дери просит генпрокурора лишить гражданства Израиля двух осужденных за терроризм

Министр внутренних дел Арье Дери обратился к генеральному прокурору с просьбой лишить гражданства двух террористов, убивших солдат несколько десятилетий назад.

Братья Махер и Карим Юнис из арабского города Аара в центральном Израиле убили капрала Авраама Бромберга в 1980 году и, как ожидается, выйдут из тюрьмы в ближайшие дни. Они отсидели в тюрьме 40 лет.

Дери, лидер партии ШАС, узнал об их ожидаемом освобождении, когда вступил в должность, сказал он в письме генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара.

«Немыслимо, чтобы эти люди продолжали иметь израильское гражданство. Лишение их гражданства станет важным сигналом для тех, кто стал символом совершения террористических и преступных деяний», — сказал Дери.

Дери утверждал, что эти двое использовали свое гражданство для продолжения своих смертоносных действий, оправдывая запрос.

Напомним, что в ходе нападения братья напали на Бромберга, когда он возвращался со своей армейской базы на Голанских высотах, одолели его, выстрелили ему в голову и украли его оружие. Они оставили его на обочине дороги, где он был найден и доставлен в больницу, но вскоре умер.

Защитники палестинских осужденных за терроризм, включая Палестинскую администрацию, настаивали на их освобождении.

Ранее на этой неделе Карим Юнис, член движения ФАТХ президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил в заявлении, что его «душа остается с теми, кто держит угли палестинской борьбы».

Апелляция Дери поступила, несмотря на напряженность в отношениях с Бахарав-Миарой по поводу его назначения министром внутренних дел и министром здравоохранения в новом правительстве.

СМИ пишут, что депортация израильских граждан, отбывших наказание, также, вероятно, вызовет международную критику нового правительства.

Ранее Курсор писал, что Дери заявил о громкой новации касаемо получения израильского паспорта. В заявлении офиса Дери говорится, что он поручил Управлению по народонаселению внести соответствующие изменения в закон.