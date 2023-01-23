Дери раскритиковал Верховный суд и пообещал «вернуть бюллетени избирателям»

По словам лидера ШАС, судьи не могут быть «более разумными, чем 63 законно избранных члена Кнессета».

Решение Верховного суда о невозможности Арье Дери занимать должности министра внутренних дел и министра здравоохранения отменило волю 400 000 избирателей ШАС, которые ожидали, что он станет министром в правительстве Бинбямина Нетаниягу.

Об этом Дери заявил на заседании фракции ШАС в Кнессете, сообщает Jewish News Syndicate.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил Дери из кабинета в воскресенье в соответствии с постановлением Верховного суда, лишившим его права занимать министерскую должность.

«Мы вернем бюллетени людям, которые проголосовали за нас», — сказал Дери.

Отмечается, что в своем первом публичном выступлении после увольнения лидер ШАС жестко раскритиковал решение Верховного суда.

«Кнессет назначил правительство. Где «крайняя неразумность» израильского Кнессета? Являются ли 11 или 10 судей более разумными, чем 63 законно избранных члена Кнессета? Как можно отменить волю нации и волю людей?» — поинтересовался Дери.

При этом он отметил, что несмотря на свое решительное несогласие с решением Верховного суда, он и Нетаниягу подчинятся его решению.

«Это не слабость, которую мы демонстрируем. Это сила. Те, кто думает, что посредством всевозможных административных или правовых решений они добьются государственного переворота, не окажутся перед слабыми людьми. Им предстоит столкнуться с железной коалицией», — резюмировал Дери.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения.

Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.