Дери своим соратникам: Я сделаю все, чтобы меня назначили министром

Председатель ШАС Арье Дери говорит, что он полон решимости «осуществить волю избирателей ШАС» и быть назначенным министром в новом правительстве.

Председатель ШАС Арье Дери раскритиковал прокуратуру за попытку помешать его намерению стать министром в новом правительстве.

Об этом сообщает INN.

Приводились слова Дери в закрытых беседах: «Три месяца назад я баллотировался в Кнессет. Если это действительно было нарушением мирового соглашения, почему прокуратура не потребовала изменения приговора? Почему они этого не сделали, утверждая, что я нарушил соглашение о признании вины?».

Дери также сказал в закрытых беседах, как сообщил Амит Сегал с 12-го канала: «Все в прокуратуре знают правду, и это то, что речь шла об уходе из предыдущего Кнессета и ни о чем другом, и что тоже не соответствовало букве закона и не являлось частью мирового соглашения».

«Я полон решимости реализовать не скрытую на выборах волю избирателей ШАС, что я выступаю от их имени в качестве старшего представителя в правительстве», — сказал Дери.

Кнессет в четверг вечером одобрил в первом чтении закон, позволяющий Дери быть назначенным министром, несмотря на его недавнее осуждение за налоговые правонарушения.

В феврале Дери был приговорен к одному году лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 180 000 шекелей в рамках сделки о признании вины. В рамках сделки о признании вины Дери не запретили вернуться в политику на основании моральной аморальности, но он был вынужден уйти из Кнессета.

Накануне Maariv сообщала, что Дери встретился с высокопоставленными юристами, которые посоветовали ему не усугублять кризис с судебной системой, отказавшись от так называемого «Закона Дери». Эти юридические источники, как сообщается, сообщили председателю ШАС, что продолжение продвижения закона может быть вредным и не приведет к решению, которое позволит Дери занимать пост министра.

Ранее Курсор писал, что Дери обвинил судебную систему в незаконном преследовании. Председатель ШАС утверждает, что не нарушал никаких соглашений о признании вины, и сделает «все, что позволяет закон», чтобы быть назначенным министром.

Как сообщал Курсор, в партии ШАС признают, что так называемый «закон Дери» носит персонифицированный характер. Об этом заявил депутат Кнессета от ШАС, инициатор законопроекта Моше Арбель. По его словам, закон готовится лично для лидера ШАС Арье Дери. Депутат объяснил необходимость изменения Основного закона персонально для Дери волей избирателей политсилы.

Наша редакция сообщала, что Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.

Ранее Курсор писал, что в ШАС признали персональный характер «закона Дери».

Напомним, что БАГАЦ не отменит закон о возвращении Дери на пост министра.