Десантники ЦАХАЛа готовы к боям с Хизбаллой

Израильские десантники провели учения на Кипре с целью отработки действий при возможном столкновении с боевиками Хизбаллы в сельской местности.
Об этом сообщили detaly.co.il.
Основной задачей является выманивание противников из укрытий, чтобы заставить сражаться лицом к лицу.
Учения бригады десантников прошли на фоне угроз лидера шиитской группировки Насраллы нанести удары по израильским буровым вышкам на шельфе Средиземного моря с целью помешать израильским компаниям добывать газ из Кариша.
На юго-западе Кипра в районе Пафоса прошли недельные учения ЦАХАЛа в гористой местности возле плантаций и фруктовых садов. На территории находятся полуразрушенные здания неоконченных построек, и внешне территория похожа на деревни на юге Ливана.
Одна из групп солдат играла роль противника, а другая — десантников. В целом, и местность, и природные условия— скалы, густая растительность, жара — очень напоминали те, с которыми могут столкнуться израильские бойцы в Ливане.
Командиры ЦАХАЛа считают, что Хизбалла предпочтет не сражаться с силами ЦАХАЛа вплотную, а спрятаться, отступить или переждать в бункерах. Поэтому главная цель — добиться от них выхода на поверхность и открытого боя.
«Курсор» писал, что ХАМАС призвал палестинских полицейских к террору.
Мы сообщали про угрозы Насраллы: Хизбалла держит весь Израиль в зоне досягаемости своих ракет.