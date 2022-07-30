Десантники ЦАХАЛа готовы к боям с Хизбаллой

Проведенные на Кипре учения израильских десантников подготовили их к действиям в условиях вероятного столкновения с Хизбаллой на юге Ливана.

Израильские десантники провели учения на Кипре с целью отработки действий при возможном столкновении с боевиками Хизбаллы в сельской местности.

Об этом сообщили detaly.co.il.

Основной задачей является выманивание противников из укрытий, чтобы заставить сражаться лицом к лицу.

Учения бригады десантников прошли на фоне угроз лидера шиитской группировки Насраллы нанести удары по израильским буровым вышкам на шельфе Средиземного моря с целью помешать израильским компаниям добывать газ из Кариша.

На юго-западе Кипра в районе Пафоса прошли недельные учения ЦАХАЛа в гористой местности возле плантаций и фруктовых садов. На территории находятся полуразрушенные здания неоконченных построек, и внешне территория похожа на деревни на юге Ливана.

Одна из групп солдат играла роль противника, а другая — десантников. В целом, и местность, и природные условия— скалы, густая растительность, жара — очень напоминали те, с которыми могут столкнуться израильские бойцы в Ливане.

Командиры ЦАХАЛа считают, что Хизбалла предпочтет не сражаться с силами ЦАХАЛа вплотную, а спрятаться, отступить или переждать в бункерах. Поэтому главная цель — добиться от них выхода на поверхность и открытого боя.

«Курсор» писал, что ХАМАС призвал палестинских полицейских к террору.

Мы сообщали про угрозы Насраллы: Хизбалла держит весь Израиль в зоне досягаемости своих ракет.