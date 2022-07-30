ХАМАС призвал палестинских полицейских к террору

После стрельбы, открытой в Наблусе сотрудником палестинских служб безопасности, ХАМАС призвал к терроризму в Иудее и Самарии всех полицейских.

ХАМАС призвал сотрудников сил безопасности Палестинской автономии в Иудее и Самарии совершать теракты против поселенцев и солдат ЦАХАЛа.

Этот призыв прозвучал после того, как на прошлой неделе солдаты застрелили палестинского полицейского, открывшего огонь по военному посту недалеко от Наблуса.

В ЦАХАЛе сообщили, что несколько вооруженных палестинцев подъехали на машине к военному посту между Наблусом и Хуварой. Один из боевиков вышел из машины и открыл огонь. Солдаты открыли ответный огонь и ранили нападавшего, который был доставлен в израильскую больницу.

Стрелок был опознан как 23-летний Махмуд Хаджир, сотрудник палестинской полиции из лагеря беженцев Балата близ Наблуса.

Участие полицейского в перестрелке произошло на фоне растущих опасений, что ПА и ее силы безопасности теряют контроль над ситуацией в районах Наблуса и Дженина.

Представитель ХАМАСа Абдель Латиф аль-Кану похвалил полицейского за нападение со стрельбой и призвал всех сотрудников сил безопасности ПА последовать его примеру.

Кану также призвал членов служб безопасности ПА отказаться от координации действий по обеспечению безопасности между ПА и ЦАХАЛом.

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