Угроза Насраллы: Хизбалла держит весь Израиль в зоне досягаемости своих ракет

Лидер террористической организации Хасан Насралла заявил, что весь Израиль находится в пределах досягаемости ракет «Хизбаллы». Он также добавил, что это дает «Хизбалле» возможность помешать Израилю или компаниям добывать газ из Кариша.

«Все наземные и морские цели Израиля находятся в зоне досягаемости ракет «Хизбаллы», — сказал командующий «Хизбаллы» и отметил, что организация создала «активное сдерживание» против Израиля.

Насралла также хвастался недавней операцией беспилотников «Хизбаллы», направленной против израильского газового месторождения Кариш. Израиль сбил беспилотники, но Насралла сказал СМИ «Аль-Маядин», что «Хизбалла» много раз использовала дроны над Израилем в последние годы. Насралла пригрозил Израилю не использовать месторождение Кариш.

Он также сказал, что поездка президента США Джо Байдена в регион показала, что США не хотят нового конфликта на Ближнем Востоке. Он предположил, что «Хизбалла» может извлечь из этого выгоду, поставив иранскую нефть и газ в Ливан, и что «Хизбалла» может воспользоваться ливанским кризисом и стремлением США к стабильности в регионе.

Угрозы и заявления Насраллы в адрес Израиля содержали обычный набор утверждений. Он сказал, что Израиль боится входить на территорию Ливана, и что это показывает, что «Хизбалла» сдерживает Израиль. Насралла выступил перед СМИ по случаю 40-летия создания «Хизбаллы» и рассказал о ее достижениях и будущих начинаниях. Он высоко оценил поддержку Ираном «оси» сопротивления.

Он сказал, что Израиль уходил из Ливана в прошлом и что Израиль показал, что он не может даже поддерживать «пояс безопасности» внутри Ливана.

«Мы способны на сдерживание и, если потребуется, ответим. Даже если это приведет к войне. Из-за того, что Европе необходимо заменить российские нефть и газ, у Ливана появилась историческая возможность. Байден пришел в регион из-за нефти и газа. Но дополнительная нефть Саудовской Аравии и ОАЭ также не решит потребностей Европы. Война между Украиной и россией* заставила их искать альтернативу российской нефти и газу», — сказал лидер «Хизбаллы».

«Мы способны на сдерживание и, если потребуется, ответим. Даже если это приведет к войне», — отметил он.

«Хизбалла» надеется извлечь выгоду из украинского кризиса: «Это историческая и прекрасная возможность для нас настаивать на нашей нефти. Что касается НАТО на Ближнем Востоке, я должен сказать, что многие люди говорят о своих мечтах. Байден ездил в регион только за нефтью. Приоритетом Байдена и Америки является противостояние россии в Украине. По этой причине они против любой войны… Они не хотят войны, которая вызовет взрыв в регионе».

Насралла подробно описывает возможности «Хизбаллы», обсуждая высокоточные ракеты «Хизбаллы». Он сказал, что это дает «Хизбалле» возможность помешать Израилю или компаниям добывать газ из Кариша.

«Мяч сейчас находится на территории Ливана. Это не так, но добывать нефть и газ на территории, не являющейся конфликтной, запрещено. Теперь Ливан пошел на уступки, от которых враг не должен отказываться», — заявил он.

Помимо того, что Насралла отметил, что угроза Израилю с помощью БПЛА «Хизбаллы» растет. Он также пояснил, как он будет принимать решения в отношении Ливана в будущем.

«Правительство Ливана не в состоянии принять надлежащее решение для защиты этой страны и ее ресурсов. Поэтому сопротивление вынуждено принять решение. Наша цель — чтобы Ливан добывал нефть и газ, потому что это единственный способ спасти Ливан. Это действие, которое необходимо предпринять. Мы не приемлем никакого обмана и мы должны вернуть свои права. Наша цель-заставить Ливан добывать нефть и газ и провести морские границы этого страну правильно», — сказал Насралла.

Ранее Курсор писал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном. Лидер ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла сделал резкое предупреждение Израилю.

Курсор писал, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом. Насралла еще раз повторил угрозу «Хизбаллы» помешать Израилю добывать газ с газового месторождения Кариш и отверг попытки США выступить посредником между Иерусалимом и Бейрутом в их морском споре.

Наша редакция писала, что Бени Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле. Министр обороны Израиля заявил, что страна и силовые структуры будут делать все для того, чтобы защищать интересы израильтян. «Государство Израиль хорошо знает, как защитить свои активы», — заявил Ганц.

Курсор сообщал, что Хизбалла требует вернуть железнодорожный туннель Рош а-Никра. Министр общественных работ Ливана Али Хамиех заявил, что хочет «восстановить каждый дюйм оккупированного туннеля, не ставя под угрозу наше решение восстановить также наши сухопутные и морские границы».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!