Десятки израильтян вышли на протест против решения США об абортах

Решение Верховного суда Соединенных Штатов отменить решение по делу Роу против Уэйда, лишив тем самым защиту права женщин на аборт, вызвало бурю негодования среди активисток в Израиле.
Решение, принятое большинством в шесть голосов против трех и опубликованное в пятницу, спровоцировало волнения среди женщин по всему миру, которые усматривают в нем реальный удар по правам человека.
Сегодня в центре Тель-Авива прошел протест, где собрались в основном молодые женщины. Одна из израильтянок, жившая ранее в США и находившаяся на акции, призвала Израиль предоставить более широкий доступ к абортам.
Сравнивая ситуацию в Соединенных Штатах с ситуацией в Израиле, организаторы протеста написали ранее, что «даже сегодня в Израиле людям, желающим прервать беременность, нужно пройти комитет и бесчисленные бюрократические процедуры, чтобы реализовать свои права на свои тела».
Репортаж с места события смотрите ниже:
Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.
В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.
Кроме этого, израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.