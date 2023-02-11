Десятки тысяч людей выйдут на протест по всей стране в преддверии общенациональной забастовки –СМИ

Ожидается, что десятки тысяч израильтян выйдут на улицы в ходе массовых митингов в субботу вечером, 11 февраля, против законодательных усилий правительства по реформированию судебной системы.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Центральная акция протеста в субботу должна начаться с марша от бульвара Ротшильда в Тель-Авиве, а основное собрание пройдет на улице Каплан. Митинги также должны пройти в городах по всей стране, включая Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву, Кармиэль и Петах-Тикву. Впервые с начала протестов в поселении Эфрат (Иудея и Самария) пройдет демонстрация.

Массовые митинги проводились еженедельно каждую субботу вечером. Также четверг вечером сотни людей протестовали возле дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме. Кроме того, митинги прошли в городах США, а также в ряде европейских столиц.

Лидеры протеста призвали к общенациональной забастовке рабочих в понедельник, чтобы совпасть с первыми турами голосования по закону, эскалации демонстраций против предложений касаемо судебных реформ. В понедельник в полдень у здания Кнессета в Иерусалиме состоится массовый митинг, а также параллельные акции протеста в других городах.

Ранее мы рассказывали о проведении опроса, касающегося того, сколько израильтян хотят, чтобы правительство продолжило реформу судебной системы. Не указывается, сколько человек было опрошено, с помощью каких средств, а также какая погрешность, но опрос показал, что более 60% населения хотят, чтобы правительство остановило или отложило свои законодательные усилия.

Также «Курсор» сообщал, что в БАГАЦ подана петиция о признании Нетаниягу недееспособным.