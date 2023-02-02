Дети из нуждающихся семей получат одноразовые выплаты от Битуах Леуми

Дети в возрасте от 6-ти до 16-ти лет (родившиеся с 01.01. 2006 по 31.12 2017) из нуждающихся семей, могут получить одноразовую выплату на обеспечение образования в августе 2023 году от Национального института страхования («Битуах Леуми»).

Об этом пишет издание Ice.

Если подросток 17-18 лет все еще не окончил школу, то его семье также положена выплата от Института национального страхования. Но родители должны подать соответствующую справку из школы на рассмотрение.

По решению правительства к началу учебного года «Битуах Леуми» переведет на банковские счета граждан 1 101 шекель на каждого ребенка.

Выплата предназначена:

для неполных семей;

для детей, получающих алименты от родителей;

для семей, где есть четверо и более детей в возрасте до 18 лет;

для семей, где родители получают пособие по обеспечению прожиточного минимума;

для детей, получающих пособие по инвалидности;

для семей, где дети находятся на попечении лиц, достигших пенсионного возраста.

«Курсор» писал ранее, что Институт национального страхования Израиля с начала текущего года повысил на 5,3 процента размер пособий по старости для тех категорий граждан, которым выплачиваются дополнительные начисления по обеспечению прожиточного минимума («ашламат ахнаса»).

Еще мы писали, что Институт национального страхования («Битуах леуми») предоставил отчет о бедности в Израиле по состоянию на 2021 год. Согласно данным, уровень бедности повысился на 0,8 процента после шестилетней тенденции к снижению. За чертой бедности находились 1,95 млн граждан, в частности 853,8 тысячи детей и 212,4 тысячи пожилых людей.

Напомним, что в 2022 году в Израиле было выплачено социальных пособий на 115 миллиардов шекелей, что на 21 миллиарда больше, чем 2019 году.