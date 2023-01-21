В Битуах Леуми назвали размер пособий по обеспечению прожиточного минимума

Все пособия в январе будут выплачены к субботе 28 числа.

Институт национального страхования Израиля с начала текущего года повысил на 5,3 процента размер пособий по старости для тех категорий граждан, которым выплачиваются дополнительные начисления по обеспечению прожиточного минимума («ашламат ахнаса»).

Об этом сообщает экономическое издание Shavvim.

Одиноким людям, которым исполнилось 70 лет в январе выплатят 4 тысячи шекелей (по сравнению с 3 799 в прошлом году), а пособие для пожилых пар вырастет с 6002 до 6320 шекелей в месяц.

Для тех, кто находится в возрастной группе от 70 до 79 лет, пособие вырастет: для одиночек – с 3 836 до 4 039 шекелей; для пар – с 6 062 до 6 383 шекелей.

Для тех, кто находится в возрастной группе от 80 лет, пособие вырастет: для одиночек – с 3 873 до 4 078 шекелей; для пар – с 6 120 до 6 445 шекелей.

Пособие по обеспечению прожиточного минимума для лиц, не достигших пенсионного возраста:

до достижения 55-летнего возраста – 1899 шекелей; для пары – 6320 шек;

от 55-лет до пенсионного возраста – 2373 шекелей; для пары – 6320 шек;

Отмечается, что все пособия в январе будут выплачены к субботе 28 числа.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 12 января, Институт национального страхования («Битуах леуми») предоставил отчет о бедности в Израиле по состоянию на 2021 год. Согласно данным, уровень бедности повысился на 0,8 процента после шестилетней тенденции к снижению.

Еще мы писали, что с 2023 года в Институте национального страхования («Битуах Леуми») заявили, что вводят новые услуги, которые упростят жизнь многих граждан.

Напомним, что Служба национального страхования проинформировала, что увеличение общего пособия по инвалидности с января составит 9,55 процента, таким образом сумма выплат повысится с 3700 до 4054 шекелей.