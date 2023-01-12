В Битуах леуми рассказали, сколько израильтян живут за чертой бедности

В прошлом году уровень бедности повысился на 0,8 процента.

В четверг, 12 января, Институт национального страхования («Битуах леуми») предоставил отчет о бедности в Израиле по состоянию на 2021 год.

Согласно данным, уровень бедности повысился на 0,8 процента после шестилетней тенденции к снижению. За чертой бедности находились 1,95 млн граждан, в частности 853,8 тысячи детей и 212,4 тысячи пожилых людей. Доля бедных израильтян увеличилась с 20,5 до 21 процента.

В «Битуах леуми» предполагают, что причиной увеличения уровня бедности в стране является прекращение выплат специальных пособий в 2020 году, а также низкая занятость малоимущих на рынке труда.

Согласно результатам предварительного опроса, проведенного в 2022 году, около 29,1 процент израильтян считают, что находятся на грани бедности. Большинство из них не способны оплатить себе ежедневное горячее питание, а также медицинскую помощь и отпускаемые по рецепту лекарства.

«Курсор» писал ранее, что в 2022 году в Израиле было выплачено социальных пособий на 115 миллиардов шекелей, что на 21 миллиарда больше, чем 2019 году (93,5 миллиарда шекелей). Выплаченная сумма составляет около четверти государственного бюджета прошлого года.

Еще мы писали, что с 2023 года в Институте национального страхования («Битуах Леуми») заявили, что вводят новые услуги, которые упростят жизнь многих граждан.

Напомним, с 1 января 2023 года в соответствии с ростом индекса потребительских цен, в Израиле на 5,3 процента вырастет пособие по старости.