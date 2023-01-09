В Битуах Леуми рассказали, какая часть госбюджета в 2022 году ушла на выплату пособий

По оценкам Минфина, доходы Службы национального страхования будут сокращаться, а темпы ее сползания в финансовую пропасть ускорятся.

В 2022 году в Израиле было выплачено социальных пособий на 115 миллиардов шекелей, что на 21 миллиарда больше, чем 2019 году (93,5 миллиарда шекелей). Выплаченная сумма составляет около четверти государственного бюджета прошлого года, который составил 465 миллиардов шекелей. Больше всего средств пошло на выплату пособий по старости, инвалидности и уходу.

Об этом свидетельствуют данные отчета Службы национального страхования («Битуах Леуми»), информирует портал Детали.

Так, в 2022 году почти миллион граждан получали пособие по старости, всего на выплату этого пособия было направлено 36 миллиардов шекелей.

Пособия по инвалидности получали примерно 470 тысяч граждан. Всего за год было выплачено около 23 миллиардов шекелей. Пособие по уходу получали около 300 тысяч человек на общую сумму около 14 миллиардов шекелей в год.

Детские пособие выплачивают более чем на 3 миллиона детей в Израиле на общую сумму 8,6 миллиарда шекелей. Также за год было выплачено 3 миллиарда шекелей в качестве пособий по безработице для примерно 60 тысяч граждан.

Большая часть из 115 миллиардов шекелей была выплачена Службой национального страхования, и всего 12 миллиардов шекелей поступили из госказны.

В 2023 году выплаты Службы национального страхования резко возрастут из-за привязки пособий: пособия по инвалидности привязаны к размеру средней зарплаты и увеличатся почти на 10%, остальные пособия привязаны к индексу потребительских цен и вырастут почти на 5%. Согласно оценкам, бюджетные расходы на выплату пособий вырастут на 6,3 миллиарда шекелей.

Также отмечается, что расходы государства на выплату пособий Службы национального страхования возрастут начиная с января 2023 года на 6,3 миллиарда шекелей. Это связано с повышением средней зарплаты и быстрым ростом инфляции.

В то же время, по оценке бюджетного отдела Минфина, доходы «Битуах Леуми» сократятся, а темпы сползания этой организации в финансовую пропасть ускорятся. До недавнего времени эксперты прогнозировали банкротство Службы национального страхования в 2043 году. Сейчас они считают, что крах может наступить еще раньше.

Как сообщал Курсор, в соответствии с ростом индекса потребительских цен с 1 января 2023 года пособие по старости в Израиле выросло на 5,3 процента.

Курсор писал ранее, что с целью заполучить чужие деньги мошенники придумывают новые схемы и часто выдают себя за сотрудников различных служб или действуют от имени организаций. В последнее время израильтянам начали приходить странные смс-сообщения, якобы от «Битуах Леуми».