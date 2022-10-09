Жители Бат-Хефера скорбят о погибшей в теракте девушке

Весь город Бат-Хефер, соседи, друзья и соратники по службе не могут смириться со смертью девушки. В Бат-Хефере открыт центр психологической помощи для молодых людей, лично знавших Ноа Лазар.

Погибшая 18-летняя Ноа Лазар (הי»ד), жительница поселения Бат-Хефер, служившая в батальоне «Эрез», посмертно получила звание сержанта. Жители ее родного города, друзья и сослуживцы оплакивают гибель девушки.

Сослуживец погибшей Ноа Лазар рассказал: «Я не могу поверить, что пишу это. Моё сердце разбито на тысячу осколков».

Похороны Ноа состоятся 10 октября, в 23:00 в воинской части кладбища Кфар-Йона.

Лехи Авизохар, подруга Ноа Лазар из Бат-Хефер, сказала, что та была «удивительной девушкой, яркой, веселой».

Другой солдат, служивший вместе с ней, написал: «Мой прекрасный ангел, я даже не могу поверить, что пишу это. Я люблю тебя. Ты будешь в моем сердце навсегда, Я никогда не забуду тот путь, который мы прошли вместе. Я люблю тебя, мой ангел».

В настоящий момент молодежный комплекс в Бат-Хефере открыт для многих молодых людей, лично знавших Ноа Лазар, и местный Совет направил туда группу психологов.

Галит Шауль, глава регионального Совета Эмек-Хефер, сказала: «Это тяжкое и болезненное утро в Эмек-Хефере. Ноа училась в Образовательном центре им. Бен-Гуриона и начала служить в армии, чтобы вносить свой вклад в безопасность страны. Весь Совет разделяет горе её семьи и обнимает их в этот страшный день. В Совете и в поселении Бат-Хефер в эти часы проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы поддержать семью и друзей, помочь им по мере необходимости».

Ранее Курсор писал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

На данный момент раскрыта личность погибшей полицейской.ЦАХАЛ сообщил, что погибшая от смертельных ран офицер военной полиции, это сержант Ноа Лазар из Бат-Хефера.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

Также редакция сообщала подробности теракта на КПП Шуафат: поиски террористов продолжаются.