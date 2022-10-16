Девушке, служившей вместе с Ноа Лазар, угрожали в соцсетях

Сотрудники пограничной службы задержали в Иерусалиме мужчину, который писал угрозы девушке из батальона погибшей Ноа Лазар.

Женщине-военнослужащей из батальона, в котором служила убитая в результате теракта Ноа Лазар, поступали угрозы в социальных сетях.

Об этом сообщает Maariv.

В районе Иерусалима полицейские задержали подозреваемого. Сообщается, что он даже присутствовал на похоронах Ноа. Угрожавший девушке был арестован и передан для допроса в пограничную службу.

Его содержание под стражей было продлено еще на восемь дней военным судом.

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