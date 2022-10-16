Возле Ариэля перевернулась военная машина: пострадали четверо солдат ЦАХАЛа

10:12, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
цахал военные фото
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Автомобиль ЦАХАЛа попал в аварию на дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан, где проводилось патрулирование. Трое солдат получили легкие ранения, один — средней тяжести.

Во время планового патрулирования к северу от города Ариэль перевернулся военный автомобиль ЦАХАЛа.

Об этом сообщили на официальном аккаунте ЦАХАЛа в Twitter.

На дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан автомобиль ЦАХАЛа попал в аварию, в результате чего три военнослужащих были легко ранены, а один солдат получил ранения средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия медики МАДА оказали пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу “Бейлинсон” в Петах-Тикве. Родственники военнослужащих были проинформированы.

Ранее Курсор писал, что опубликовано видео задержания террориста, открывшего стрельбу в Бейт-Эле.

Также мы информировали о задержании второго террориста, обстрелявшего поселение Бейт-Эль. Во время происшествия был ранен 25-летний местный житель. Пуля попала в мужчину, когда он находился в сукке во дворе своего дома. Его госпитализировали в больницу, состояние пострадвшего медики оценили как легкое.

Напомним, наш сайт писал о новом теракте возле Бейт-Эля: тяжело ранен местный житель. Ночью произошел огнестрельный теракт, в результате которого тяжело ранен еврей. Было несколько террористов, которые скрыли с места происшествия.

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