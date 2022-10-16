Возле Ариэля перевернулась военная машина: пострадали четверо солдат ЦАХАЛа

Автомобиль ЦАХАЛа попал в аварию на дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан, где проводилось патрулирование. Трое солдат получили легкие ранения, один — средней тяжести.

Во время планового патрулирования к северу от города Ариэль перевернулся военный автомобиль ЦАХАЛа.

Об этом сообщили на официальном аккаунте ЦАХАЛа в Twitter.

На дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан автомобиль ЦАХАЛа попал в аварию, в результате чего три военнослужащих были легко ранены, а один солдат получил ранения средней степени тяжести.

רכב צבאי התהפך לפני זמן קצר במהלך סיור שגרתי, בסמוך לאריאל. שלושה לוחמי צה»ל נפצעו באורח קל ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. הפצועים פונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם עודכנו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2022

Прибывшие на место происшествия медики МАДА оказали пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу “Бейлинсон” в Петах-Тикве. Родственники военнослужащих были проинформированы.

Ранее Курсор писал, что опубликовано видео задержания террориста, открывшего стрельбу в Бейт-Эле.

Также мы информировали о задержании второго террориста, обстрелявшего поселение Бейт-Эль. Во время происшествия был ранен 25-летний местный житель. Пуля попала в мужчину, когда он находился в сукке во дворе своего дома. Его госпитализировали в больницу, состояние пострадвшего медики оценили как легкое.

Напомним, наш сайт писал о новом теракте возле Бейт-Эля: тяжело ранен местный житель. Ночью произошел огнестрельный теракт, в результате которого тяжело ранен еврей. Было несколько террористов, которые скрыли с места происшествия.