Девять мешков с наркотиками: ЦАХАЛ предотвратил очередную контрабанду

Солдаты ЦАХАЛа пресекли контрабанду и изъяли около 165 кг наркотиков на общую сумму около 3 млн 675 тысяч шекелей.

В ночь на субботу, 8 октября, солдаты ЦАХАЛа предотвратили очередную попытку контрабанды наркотических средств из Египта в Израиль.

Об этом сообщает издание Jpost.

Военнослужащие на территории региональной бригады «Паран» увидели подозрительный автомобиль и направились в его сторону. Этот автомобиль злоумышленники использовали, чтобы переправить наркотические вещества. У контрабандистов было изъято не менее девяти мешков с наркотиками (около 165 кг) на общую сумму почти 4 миллиона шекелей.

«Курсор» писал ранее, что израильские силы безопасности предотвратили на египетской границе крупную партию наркотических средств. Контрабандисты, как оказалось, пытались перевезти наркотики, весом около 100 килограмм, стоимость которых составляла 3,5 миллиона шекелей.

Еще мы писали, что министерство обороны Израиля предотвратило попытку контрабанды более 10 000 патронов, а также пистолета террористическим группировкам в Газе. Боеприпасы были спрятаны в безобидной партии товаров для дома.

Напомним, что пограничники, израильская полиция и ЦАХАЛ идентифицировали подозрительный автомобиль, и после погони остановили подозреваемых. В машине силовики обнаружили 26 единиц оружия, которое питались перевезти незаконно.