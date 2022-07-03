Директор аэропорта Бен-Гурион уволился после двенадцати лет работы

Шмуэль Закай просит покинуть должность директора аэропорта Бен-Гурион из-за того, что авиационная отрасль не справляется с растущим потоком пассажиров в условиях нехватки работников.

Шмуэль Закай, директор внутреннего аэропорта Бен-Гурион, просит покинуть должность, которую он занимал последние 12 лет.

Просьба поступила в связи с тем, что авиационная отрасль в Израиле и во всем мире пытается справиться с большим количеством пассажиров после двух лет ограничений, связанных с COVID.

Рост числа путешественников значительно опережает набор сотрудников, который особенно низок после того, как большинство работников были уволены во время пандемии.

Курсор ранее писал, что глава аэропорта выступил с заявлением. Глава аэропорта Бен-Гурион заявил, что отмена рейсов уменьшит очереди, но повысит цены. Он надеется нанять сотрудников харедим и предложить работникам льготы за обучение в университете.

Также сообщалось, что в аэропорту Бен-Гурион хаос и беспорядок. В аэропорту ощущается сильная нехватка работников. Из-за пандемии, администрации пришлось уволить или отправить в отпуск большое количество сотрудников.

Кроме того, израильтянам рекомендуют летать только с ручной кладью. Управление аэропортов Израиля рекомендовало отказаться от чемоданов, которые необходимо зарегистрировать, а брать с собой только ручную кладь. Кроме этого, пассажирам, которые хотят вылететь из страны, стоит набраться терпения.