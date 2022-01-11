Директор Геологической службы отметил, что тысячи зданий в Израиле не соответствуют стандарту

На фоне недавно произошедших землетрясений, неподалеку от Израиля, ответственные службы отчитались о готовности зданий противостоять буйству стихии. Израиль находится на стыке тектонических плит и может сильно пострадать в случае мощного столкновения между ними

Сегодняшнее землетрясение в районе Кипра является вторым за последние недели в Средиземноморье. Менее двух недель назад произошло землетрясение у греческого острова Крит.

Два землетрясения имели среднюю интенсивность более 6 баллов по шкале Рихтера, и, по предварительным данным, в Израиле они ощущались с магнитудой 5,6.

Эти два толчка связаны друг с другом и могут дать приблизительный прогноз на будущее.

Директор Геологической службы профессор Зохар Гвирцман объясняет, что было бы, если бы оно произошло в Израиле и каковы шансы, что мы увидим сильное землетрясение в ближайшее время.

«С одной стороны, это довольно большие расстояния, потому что предыдущее землетрясение произошло недалеко от Крита, а то, которое мы пережили прошлой ночью, было в районе Кипра», — говорит профессор Гвирцман.

«С другой стороны, есть система, которая соединяет два региона. Это одна система, которая находится к западу от нас — кипрская система, которая движется к югу от Крита и Эгейского моря.

Место, где Африканская плита сталкивается с Евразийской плитой, довольно нестабильно. Столкновение этих плит вызовет сильное землетрясение, которое с высокой вероятностью может затронуть территорию Израиля».

По словам профессора Гвирцмана, тектонические плиты под поверхностью раскинулись на площади в тысячи километров и имеют толщину около 100 км: «На всей земле около двадцати плит. Они движутся вместе то в одну, то в другую сторону в противоположных направлениях, и трение между ними создает колебания. В нашем регионе есть граница плит Африки и Евразии, которая известна как сирийско-африканский разлом».

«Если бы землетрясение магнитудой 6,5 произошло в разломе Мертвого моря в районе Тивериады, Кирьят-Шмоны или Эйлата, то всю страну ожидал бы большой ущерб», — предупреждает профессор Гвирцман.

«Мы готовимся к такому серьезному событию и надеемся, что этого не произойдет. Но если это случится, то наши здания должны быть прочными и построенными по стандартам. Наше положение лучше, чем было раньше, но в стране еще есть тысячи зданий, построенных до 1970-х годов, и они нуждаются в укреплении».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что на Кипре произошло землетрясение, которое ощущалось даже в Израиле.

На Кипре произошло достаточно мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера.

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