Школы и детские сады Хайфского округа начнут занятия позже из-за забастовки учителей

Секретарь профсоюза Яффа Бен-Давид после сегодняшней встречи с представителями министерства финансов заявила, что чиновники не представили ни одного предложения по заработной плате для педагогов.

Профсоюз учителей заявил, что 13 июня школы и детские сады в Хайфском округе начнут работать в 10:00 из-за забастовки учителей и воспитателей. Забастовочные акции усилятся, если миинфин не выполнит требования сотрудников сферы образования.

Так, учителя требуют, чтобы минфин увеличил им зарплату. Сегодня секретарь профсоюза Яффа Бен-Давид заявила, что чиновники из минфина на переговорах «не представили ни одного предложения по заработной плате для педагогов».

«Мы не может ждать до 1 сентября, мы должны дать ответ учителям уже сейчас», — сказала она.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Либерман отложил переговоры о государственном бюджете. После того как Кнессет продвинул законопроекты о значительном повышении минимальной заработной платы, министр финансов Авигдор Либерман заявил, что прекращает все обсуждения государственного бюджета на 2023 год, поклявшись, что бюджет не будет включать подобные «популистские» меры.

Кроме того, Курсор писал, что Кнессет утвердил законопроект о повышении минимальной заработной платы. Социально значимый законопроект об увеличении минимального уровня заработной платы прошел в предварительном чтении. Таким образом зарплатный минимум будет повышен до 40 шекелей.

Еще напомним, что министерство туризма выделило 50 млн долларов на новые отели.