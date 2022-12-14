Для израильтян запустят рейсы в столицу Исландии: известна цена билета

Исландская авиакомпания Icelandair объявила, что в следующем году запустит авиарейсы из Тель-Авива в свою столицу — Рейкьявик.

Новая линия откроется 10 мая и будет функционировать до 29 октября 2023 года. Авиарейсы будут выполняться три раза в неделю: по воскресеньям, средам и пятницам. Время полета составит около семи часов.

В авиакомпании заявили, что откроют маршрут из-за того, что между Тель-Авивом и Исландией быстро растет спрос. А еще новая линия — удобная возможность воспользоваться стыковочными рейсами между Тель-Авивом и Северной Америкой через Исландию.

Исландский авиаперевозчик уже внес израильский город в свое расписание на следующий год. Стоимость билета составляет порядка 600 долларов туда и обратно.

«Курсор» писал ранее, что китайский авиаперевозчик Hainan Airlines заявил, что для израильтян с 22 декабря текущего года откроют еще один прямой рейс в Китай. Помимо города Шэньчжэнь, самолеты будут летать еще в Шанхай.

Еще мы писали, что израильтянам рассказали о существенном подорожании авиабилетов.

Напомним, что крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air объявила, что до конца текущего года возобновляет рейсы в Китай, Японию и Израиль.