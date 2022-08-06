Для школьников, родителей и педагогов открыли телефоны психологической поддержки

Линия психологической поддержки будет работать в течение следующей недели, в будние дни – с 8:00 до 20:0- и в пятницу с 8:00 до 14:00.

Террористы «Исламского джихада» начали обстреливать израильские города ракетами. В связи с этим большему количество израильтян нужна моральная поддержка. И вот министерство образования Израиля открыло телефонную линию психологической помощи для школьников, их родителей, а также педагогов.

Так, получить консультацию у психолога можно по номерам телефонов: * 6552, добавочный номер 5, либо телефону 073-3983960 добавочный 5. Звонить можно в будние дни – с 8:00 до 20:0- и в пятницу с 8:00 до 14:00.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Египет предложил Израилю и террористам Исламского джихада сделать перемирие. Согласно сообщению, пауза в боевых действиях станет возможностью для переговоров о более продолжительном прекращении огня. Правда, в отчете не говорится, открыта ли какая-либо сторона для предложения.

Еще напомним, что в сети показали видео запуска ракет из Газы. За ночь с сектора Газа было выпущено около 160 ракет, из которых 30 не попали на территорию Израиля, а из остальных 95% были уничтожены «Железным куполом». Ракетные обстрелы продолжаются.

Еще Курсор сообщал, что ЦАХАЛ возобновил ракетные удары по Газе.