В сети показали видео запуска ракет из Газы

За ночь с сектора Газа было выпущено около 160 ракет, из которых 30 не попали на территорию Израиля, а из остальных 95% были уничтожены «Железным куполом».

Боевики Исламского джихада наносят ракетные удары по территории Израиля. Сообщается, что в течение ночи было выпущено более 160 ракет. ЦАХАЛ сообщил, что 30 ракет, выпущенных террористами, не пересекли границу с Израилем и упали в пределах анклава.

В сеть попало видео, как выглядит запуск ракет непосредственно с Газы, оно предоставлено телеграм-каналом Израильские трудовыебудни.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, система «Железный купол» обезвредила 95% выпущенных ракет, обеспечив успех операции.

При этом операция «Рассвет» против палестинского Исламского джихада в секторе Газа продолжается, и армия наносит удары по принадлежащим группировке объектам, ликвидируя десятки боевиков, включая главу группировки, в северной части анклава.

Мы писали, что министр обороны Ганц дал оценку проводимой ЦАХАЛом операции. На совещании с представителями минобороны и руководителей сил безопасности Ганц сообщил об основной цели ЦАХАЛа — не допустить ответной стрельбы по Израилю.

«Курсор» ранее информировал, что Тайсир Джабари не будет последней целью. Операция Армии обороны Израиля «Рассвет» против Исламского джихада продолжается. ЦАХАЛ наносит удары и ликвидирует десятки боевиков.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

Кроме того, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа.