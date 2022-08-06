Египет предложил Израилю и террористам Исламского джихада сделать перемирие

На данный момент стороны не подтвердили, что готовы к перемирию, а потому Египет ожидает, когда можно будет начать переговоры.

Переговорщики в Египте предложили организовать перемирие между Израилем и террористической группировкой Исламский джихад хотя бы на несколько часов.

Об этом пишет Times of Israel.

Согласно сообщению, пауза в боевых действиях станет возможностью для переговоров о более продолжительном прекращении огня. Правда, в нем не говорится, открыта ли какая-либо сторона для предложения.

Напомним, что военная операция «Рассвет» началась в пятницу днем, когда Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам в секторе Газа в ответ на то, что, по словам официальных лиц, было постоянной «конкретной» угрозой для израильских гражданских лиц и солдат.

Затем «Исламский джихад» начал безжалостные ракетные обстрелы израильских общин на юге и в центре Израиля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ возобновил ракетные удары по Газе. Возобновление ударов ЦАХАЛа по сектору Газы отмечено в районе Хан-Юниса.

Также мы писали, что Армия обороны Израиля сообщила, сколько продлится операция «Рассвет».

Еще напомним, что в сети показали видео авиаудара ЦАХАЛа по реактивным установкам в Газе.