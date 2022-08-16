До 15 часов: детские сады теперь будут работать сокращенно

К сокращению рабочих часов детских садов при условии функционирования пять дней в неделю привела катастрофическая нехватка воспитателей.

Кризис в сфере начального образования набирает силу. Министерство просвещения выбрало путь сокращения часов работы детских садиков.

Дирекция дошкольных учреждений столкнулась с нехваткой персонала для обеспечения бесперебойной работы садов. Руководство видит единственную альтернативу — это сокращение времени работы.

Нехватка воспитателей привела к планированию работы детских заведений на пять дней в неделю, то есть с воскресенья по четверг.

Местные органы власти будут дополнительно сокращать рабочие часы садов, высвобождая ставку сменной воспитательницы Это позволит перекрыть пробелы в штате персонала.

В министерстве сейчас изучают возможность сокращения часов и в системе специального обучения (хинух миюхад), где занятия будут заканчиваться в 15:00 вместо 16 или 17.

В комментариях министерства просвещения заявляется, что к таким мерам прибегают «только там, где исчерпаны все другие возможности, чтобы не нарушать право ребенка на достойное образование».

«Курсор» писал про забастовку работниц яслей: 13 лет нам не повышали зарплату. Министр экономики не согласовала повышение платы за ясли, и работники детских заведений призвали повысить им зарплату за счет государства.

Также мы сообщали, что цены на детские сады повысятся с 1 сентября, если они вообще откроются. Критическая ситуация назревает для родителей. Детские сады могут не открыться с сентября, поскольку правительство постановило увеличить оплату за посещение садов детьми, но не решило вопрос с зарплатой учителей.