Должны «беспокоиться»: Ганц пригрозил Исламскому джихаду

Министр обороны предупредил, что Израиль будет использовать свою военную мощь «настолько, насколько это необходимо».

Министр обороны Бени Ганц во вторник уведомил лидеров Палестинского исламского джихада (ПИД), предупредив, что они все должны «беспокоиться» в случае нарушения режима прекращения огня с Израилем.

Выступая перед общественным вещателем Kan в своем первом интервью после того, как прекращение огня при посредничестве Египта привело к завершению операции «Рассвет» в воскресенье вечером, Ганц сказал, что он надеется, что прекращение огня продлится долгое время, но, если потребуется, «Израиль будет использовать свои [военные] мощи столько, сколько необходимо».

«Все главы террористических организаций должны быть обеспокоены, — сказал Ганц, имея в виду правителей ХАМАСа в Газе, а также ПИД. — Зиад Нахале возглавляет группу [ПИД], у него нет гарантий [на его жизнь], куда бы он ни пошел», — предупредил министр обороны.

Нахале является генеральным секретарем Палестинского исламского джихада и с прошлой недели находится в Иране для встреч с основными сторонниками террористической группировки.

Нахале прибыл в Иран во время израильской военной операции в минувшие выходные, в ходе которой были целенаправленно убиты лидеры группировки.

Напомним, что глава вооруженного движения Ливана «Хизбалла» Сайед Хасан Насралла во вторник предостерег от любых попыток Израиля распространить свои действия против палестинских боевиков на Ливан.