Дорожная авария на шоссе 886 - юноша в тяжелом состоянии

Парамедики оказали пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в больницу.

В понедельник утром, 2 октября, на шоссе 866, недалеко от Цомета, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 19-летний юноша.

Об этом сообщает 7kanal.

Молодой человек передвигался на электровелосипеде, и судя по всему, был сбит автомобильным средством. На место прибыли парамедики (МАДА), которые оказали пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в больницу "Зив" (Цфат). Врачи оценили состояние юноши как тяжелое, сейчас ведутся необходимые меры по спасению его жизни.

Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств аварии.

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Напомним, что в поселке Хура в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 18-летний местный житель. Но в полиции, после изучения обстоятельства аварии, говорят, что имел место преднамеренный наезд.

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