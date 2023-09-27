На шоссе 60 столкнулись автомобили, много пострадавших

Сотрудники полиции прибыли на место аварии и выясняют обстоятельства происшествия.

В среду, 27 сентября, на шоссе 60 в Гуш-Эционе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы разной степени тяжести получили семь человек.

Об этом сообщает 7kanal.

На дороге столкнулись израильский и палестинский автомобили. Прибывшие на место аварии парамедики МАДА госпитализировали 25-летнюю женщину в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще шесть человек получили травмы и были эвакуированы в медицинское учреждение на территории Палестинской автономии.

Сотрудники полиции прибыли на место аварии, обстоятельства происшествия выясняются.

"Курсор" писал ранее, что в ночь с субботы на воскресенье на шоссе 92 перевернулся автомобиль, в результате чего скончался молодой мужчина. Еще четверо получили серьезные ранения.

Еще мы писали, что в поселке Хура в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 18-летний местный житель. Но в полиции, после изучения обстоятельства аварии, говорят, что имел место преднамеренный наезд.

Напомним, что на шоссе 80 недалеко от Арада произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств. В результате инцидента пострадали четыре женщины.

Читайте также, что на скоростном шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. На дороге столкнулись три грузовика.