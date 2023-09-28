В Бейт-Шемеше перевернулся автобус с детьми - известны новые подробности

В результате аварии двое детей получили серьезные травмы, а более двух десятков других были ранены легко.

В среду днем, 27 сентября, в Бейт-Шемеше в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, перевозивший детей в возрасте от 8 до 12 лет. Стали известные новые подробности инцидента.

Об этом пишет Telegram-канал "Израиль Сегодня".

Парамедики МАДА, прибывшие на вызов, сообщили, что транспортное средство перевернулось на бок, рядом с дорогой. Но все пассажиры вместе с водителем были в сознании. Двое детей получили серьезные травмы, им предоставили необходимую помощь на месте, а после госпитализировали в больницу, поскольку их состояние было тяжелым. Все остальные участники ДТП отделались легкими ушибами.

Одному из пострадавших ввели успокоительные средства и провели искусственную вентиляцию легких. На месте ДТП работали сотрудники всех профильных служб.

В мэрии Бейт-Шемеша рассказали, что автобус перевозил активистов религиозного сионистского молодежного движения "Ариэль". Пока неясно, почему произошла авария. Сотрудникам полиции пришлось на некоторое время перекрыть дорогу, чтобы провести расследование.

"Курсор" писал ранее, что в сети показали видео с перевернувшимся автобусом возле Бейт-Шемеш.

Еще мы писали, что в среду, 27 сентября, на шоссе 60 в Гуш-Эционе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы разной степени тяжести получили семь человек.

Напомним, что в поселке Хура в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 18-летний местный житель. Но в полиции, после изучения обстоятельства аварии, говорят, что имел место преднамеренный наезд.

Читайте также, что на шоссе 80 недалеко от Арада произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств. В результате инцидента пострадали четыре женщины.