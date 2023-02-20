Драки, обыски и запрет государственного флага: в Кнессете рассматривают судебную реформу

Спикер приказал вывести из зала депутатов от оппозиции, развернувших государственные флаги или обернувших себя в бело-голубые полотнища.

Пленарное заседание Кнессета по утверждению в первом чтении первых законов судебной реформы началось в атмосфере хаоса и ненависти.

Об этом пишет портал Israel Info.

Отмечается, что спикер Амир Охана, опасаясь, что оппозиция сорвет заседание, предпринял экстраординарные меры, которые только повысили градус накала страстей. Перед заседанием он объявил депутатам, что им запрещено приходить на пленарное заседание с сумками.

«Маленькие можно, большие запрещено», — пояснил спикер, отдав парламентским приставам распоряжение отбирать у депутатов сумки и досматривать их содержимое.

«Распоряжение Оханы грубо нарушает закон о депутатской неприкосновенности: по закону досматривать вещи народного избранника разрешено только таможенникам на государственной границе. Депутаты от оппозиции отказались исполнять приказ спикера, приставы оказались в неловком положении», — пишет издание.

Тем временем в гостевой ложе зала пленарных заседаний собрались активисты протеста против «правовой реформы». Некоторые из них начали стучать в стекло, отделяющее ложу от остального зала, и Охана приказал приставам вывести нежелательных гостей вон. Демонстранты сопротивлялись, в гостевой ложе возникла потасовка — людей выволакивали из зала силой.

Вывести из зала спикер приказал и депутатов от оппозиции, развернувших государственные флаги или обернувших себя в бело-голубые полотнища.

Как сообщал Курсор, сегодня, 20 февраля, десятки тысяч израильтян протестуют против судебной реформы, анонсированной правительством Биньямина Нетаниягу.

В Иерусалиме рядом с Кнессетом собралось, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч протестующих. Демонстрация, начавшаяся в 14:00, была приурочена к сегодняшнему голосованию.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы.