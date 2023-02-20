Массовые протесты в Иерусалиме: прямая трансляция

Полиция оградила территорию Кнессета двойным парканом, чтобы не позволить демонстрантам приблизиться к зданию.

Сегодня, 20 февраля, десятки тысяч израильтян протестуют против судебной реформы, анонсированной правительством Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что в Иерусалиме рядом с Кнессетом собралось, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч протестующих. Демонстрация, начавшаяся в 14:00, была приурочена к сегодняшнему голосованию.

Вечером коалиция начнет голосовать в первом чтении за первые из законов, ослабляющие судебную систему. Это поправки к Основному закону, которые дают коалиции большинство в комиссии по назначению судей и запрещают Верховному суду вмешиваться в принятие основных законов.

Полиция оградила территорию парламента двойным парканом, чтобы не позволить протестующим приблизиться к зданию. После окончания митинга у Кнессета десятки тысяч граждан двинулись маршем вокруг здания, по ближайшим улицам.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.