Древнее еврейское письмо периода Первого Храма возвращено в Израиль

Документ был написан древним еврейским шрифтом на пергаменте, который первоначально был найден в пещерах Иудейской пустыни, затем оказался в Монтане и был возвращен в Израиль.

Письмо, написанное на древнееврейском языке, относящееся к периоду Первого Храма, примерно в шестом или седьмом веке, было возвращено в Израиль. Вероятно, письмо было найдено в пещерах Иудейской пустыни.

Археологи подсчитали, что оно датируется шестым веком до н. э., что присоединяется к двум другим документам этого периода времени в коллекции свитков Мертвого моря Израильского управления древностей. Сценарий крайне редкого разорванного документа начинается словами «Измаилу отправить…», что намекает на то, что это фрагмент письма.

Согласно пресс-релизу, письмо было возвращено благодаря совместной операции Отдела по предотвращению краж древностей Управления древностей Израиля, Министерства культуры и спорта и Министерства по делам и наследию Иерусалима.

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Доктор Ада Ярдени, специалист по древнееврейскому письму, скончалась в июне 2018 года, и профессора Шмуэля Ахитува попросили взять на себя и завершить публикацию документа, над которым она работала до своей смерти.

Согласно объявлению, он с удивлением обнаружил фотографию редкого и до того неизвестного документа периода Первого Храма с расшифровкой Ярдени. Все это привело к тому, что совместная разведывательная операция обнаружила остальные оригинальные документы. Они нашли человека, который живет в штате Монтана, США, которому принадлежал пергамент.

Он объяснил, что его подарила его мать, которая повесила его на стену. Она получила его во время визита в Иерусалим в 1965 году от Джозефа Саада, известного торговца древностями. Саад, как известно, за эти годы продал тысячи фрагментов свитков Мертвого моря.

Мужчину убедили передать фрагмент Израилю после того, как его пригласили посетить Лабораторию сохранения свитков Иудейской пустыни Управления древностей Израиля в Иерусалиме.

Директор отдела свитков Иудейской пустыни Управления древностей Израиля доктор Джо Узиэль сказал: «К концу периода Первого Храма письменность была широко распространена. Об этом свидетельствуют многие находки, в том числе группы остраков (документы, написанные на черепках глиняной посуды) и штамповые печати с письменами, обнаруженные во многих древних городских поселениях.

«Каждый новый документ проливает дополнительный свет на грамотность и управление периодом Первого Храма», — добавил он.

Рассказ о документе будет представлен на Первой конференции Иудейской пустыни, которая состоится на следующей неделе в Музее библейских земель в Иерусалиме. Конференция открыта для публики, вход бесплатный.

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Наша редакция писала, что под Иерусалимом было обнаружено еврейское поселение, которому более четырех тысяч лет. Это настоящее археологическое открытие для Израиля, ведь удалось найти множество вещей, которые относятся к древнему еврейскому городу.

Напомним, что древняя письменность расшифрована почти через столетие после ее открытия.