ДТП под Ашдодом: автомобиль столкнулся с мотоциклом

В ДТП 21-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести и был эвакуирован в больницу.

Мотоцикл столкнулся с автомобилем недалеко от развязки Ашдод в направлении Халома.

Об этом сообщает Maariv.

Медики и фельдшеры МАДА оказали медицинскую помощь и оправили 21-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с травмами конечностей в больницу Ассута в Ашдоде.

Курсор писал ранее, что в Эйлате произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. В МАДА сообщили, что мотоциклист после столкновения застрял в задней части автомобиля и получил серьезную травму конечностей. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что в ДТП на 1-м шоссе пострадали 13 человек. Среди раненых был мужчина в возрасте 40 лет и пара, которые получили травмы средней степени тяжести.

Курсор сообщал о том, что в Нетивоте автомобиль сбил двух пешеходов. Две девушки были сбиты автомобилем в Нетивоте, их эвакуировали в больницу медики МАДА в удовлетворительном состоянии.