В Нетивоте автомобиль сбил двух пешеходов

Две девушки были сбиты автомобилем в Нетивоте, их эвакуировали в больницу медики МАДА в удовлетворительном состоянии.

В Нетивоте произошло ДТП — автомобиль сбил двух пешеходов на улице Ниссанит в Нетивоте.

Об этом сообщает Maariv.

Медики МАДА и фельдшеры эвакуировали их в Сорокскую больницу: 6-летнюю девочку в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой и 10-летнюю девочку в легком состоянии.

Курсор писал ранее, что в Эйлате произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. В МАДА сообщили, что мотоциклист после столкновения застрял в задней части автомобиля и получил серьезную травму конечностей. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что в ДТП на 1-м шоссе пострадали 13 человек. Среди раненых был мужчина в возрасте 40 лет и пара, которые получили травмы средней степени тяжести.