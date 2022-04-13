В Нетивоте автомобиль сбил двух пешеходов

В Нетивоте произошло ДТП — автомобиль сбил двух пешеходов на улице Ниссанит в Нетивоте.
Об этом сообщает Maariv.
Медики МАДА и фельдшеры эвакуировали их в Сорокскую больницу: 6-летнюю девочку в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой и 10-летнюю девочку в легком состоянии.
Курсор писал ранее, что в Эйлате произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. В МАДА сообщили, что мотоциклист после столкновения застрял в задней части автомобиля и получил серьезную травму конечностей. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.
Также мы сообщали, что в ДТП на 1-м шоссе пострадали 13 человек. Среди раненых был мужчина в возрасте 40 лет и пара, которые получили травмы средней степени тяжести.