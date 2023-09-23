ДТП с участием четырех авто произошло на трассе 60, много раненых

Медики MDA оказали помощь раненым и эвакуировала их в Английскую больницу в Нацерете и в клинику "Эмек".

В результате дорожно-транспортного происшествия между четырьмя транспортными средствами на трассе 60 были ранены семь человек.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Согласно сообщению, медики MDA оказали помощь раненым и эвакуировала их в Английскую больницу в Нацерете и в клинику "Эмек".

Как сообщал Курсор, 13 сентября на скоростном шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

На дороге столкнулись три грузовика. Парамедики (МАДА), прибывшие на место аварии, увидели одного из водителей приблизительно 40 лет, у которого не было пульса и дыхания. Они провели реанимационные действий, но к сожалению, им не удалось стабилизировать его состояние.

Курсор писал ранее, что в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, на шоссе 6 произошла еще одна смертельная авария. Грузовик столкнулся с ограждением и водитель скончался от полученных травм. В сети появилось фотография с места ДТП.

Еще мы писали, что на прошлой неделе на шоссе 85 произошло серьезно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого смертельные травмы получил 28-летний мотоциклист.

Напомним, что на трассе 471, возле Гиват-Шмуэля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. На дороге произошло столкновение двух мотоциклистов с легковым автомобилем.

Читайте также, что в Бат-Яме произошло жуткое ДТП, в результате чего пострадали три человека. Всем раненым была оказана первая медпомощь, после чего их доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.