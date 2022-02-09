ДТП в Хайфе: в ходе аварии с участием трех авто пострадала 63-летняя женщина

Сегодня, 9 февраля, стало известно о том, что в Хайфе произошло ДТП с участием трех автомобилей. В ходе происшествия пострадала 63-летняя женщина.

Сообщается, что на перекрестке Алоним в направлении Хайфы произошло ДТП с участием трех автомобилей.

В результате аварии 63-етняя женщина получила травмы средней степени тяжести.

Сотрудники медицинской службы оказали ей первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали пострадавшую в больницу Рамбам с травмами грудной клетки и конечностей.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Тель-Авиве погибли двое рабочих, упав со строительной площадки.

Двое рабочих в возрасте около 30 лет были найдены без сознания после падения с большой высоты на строительной площадке на улице Рабби Нисима в Тель-Авиве.

Кроме того, стало известно о том, что трое жителей Петах-Тиквы арестованы по подозрению в торговле наркотиками.

Сообщается, что трое подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет, жители Петах-Тиквы, были арестованы по подозрению в управлении сетью незаконного оборота и распространения наркотиков.

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