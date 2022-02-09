ДТП в Хайфе: в ходе аварии с участием трех авто пострадала 63-летняя женщина

Сообщается, что на перекрестке Алоним в направлении Хайфы произошло ДТП с участием трех автомобилей.
В результате аварии 63-етняя женщина получила травмы средней степени тяжести.
Сотрудники медицинской службы оказали ей первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали пострадавшую в больницу Рамбам с травмами грудной клетки и конечностей.
На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Тель-Авиве погибли двое рабочих, упав со строительной площадки.
Двое рабочих в возрасте около 30 лет были найдены без сознания после падения с большой высоты на строительной площадке на улице Рабби Нисима в Тель-Авиве.
Кроме того, стало известно о том, что трое жителей Петах-Тиквы арестованы по подозрению в торговле наркотиками.
Сообщается, что трое подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет, жители Петах-Тиквы, были арестованы по подозрению в управлении сетью незаконного оборота и распространения наркотиков.
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