ДТП в Иерусалиме: погибший мальчик оказался сыном посланника ХАБАД в Киеве

Сегодня, 26 октября, в Иерусалиме под колесами бетономешалки погиб 10-летний Йоэль Давид Ландау. Ребенок скончался на месте от множественных травм.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Позже выяснилось, что погибший оказался сыном раввина Даниэля Ландау, посланника ХАБАД в столице Украины.

Трагический инцидент произошла на Сдерот Сарей Исраэль. Приехавшие на место аварии парамедики вытащили ребенка из-под грузовика без признаков жизни и были вынуждены констатировать его смерть.

Родители мальчика уже 10 лет служат посланниками ХАБАД в Киеве. Его отец Даниэль был там «посек» (принимающий решения в спорных галахических вопросах) и учитель Торы.

Раввин весь период праздников находился на территории Украины, в районах, которые подвергались ракетным обстрелам со стороны российской федерации.

В ХАБАД отмечают, что погибший мальчик также был с отцом в Украине и активно помогает ему в подготовке и проведения праздника Суккот с украинскими евреями.

«Курсор» писал ранее, что 24 октября, на шоссе 5 возле Кфар-Касема произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 12 человек.

Еще мы писали, что в Ашдоде под колеса автобуса попал 8-летний и 11-летний мальчики. Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства аварии.