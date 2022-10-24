Возле Кфар-Касема в ДТП попал микроавтобус: много пострадавших

Пострадавших в результате аварии госпитализировали в больницы «Меир» и «Бейлинсон».

Сегодня утром, 24 октября, на шоссе 5 возле Кфар-Касема произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 12 человек.

Об этом сообщает издание News.walla.

Авария произошла у выезда на развязку. Микроавтобус, который перевозил рабочих, столкнулся с легковым автомобилем. На место инцидента приехали медики, которые оказали пострадавшим первую помощь на месте, после чего госпитализировали их в медицинские учреждения «Меир» и «Бейлинсон».

Отмечается, что один человек получил в результате ДТП тяжелые травмы, а еще один — средней степени тяжести. Остальные отделались легкими ушибами.

«Курсор» писал ранее, что два водителя грузовика, израильтянин и палестинец, погибли в результате серьезной аварии на шоссе 505 недалеко от перекрестка Тапуах в Самарии.

Еще мы писали, что в Тверии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Мужчина в возрасте около 20 лет получил серьезные травмы головы во время столкновения мотоцикла с автомобилем.

Напомним, что автомобиль врезался в дерево на улице Иерусалима. 70-летнего мужчину в состоянии средней тяжести и его спутницу направили в больницу Эмек.