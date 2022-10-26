В Иерусалиме грузовик насмерть сбил ребенка: первые подробности

В среду, 26 октября, в Иерусалиме на углу бульвара Сарей Исраэль и улицы Тора ми-Цион произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 10-летний ребенок.

Об этом сообщает издание News.walla.

Под колеса грузовика, перевозившего бетон, попал мальчик. На место аварии сразу вызвали Службу скорой помощи (МАДА), но, к сожалению, медики не смогли ничего сделать. Ребенок умер от множественных травм, полученных в результате ДТП и по приезду скорой был без признаков жизни.

Сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме на улице Элазара Маккаби произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 4-летний ребенок. Мальчик попал под колеса автомобиля. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Еще мы писали, что в Ашдоде под колеса автобуса попал 8-летний и 11-летний мальчики. Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства аварии.

Напомним, что на въезде в мошав Битва в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний ребенок. Он получил травму головы и другие повреждения и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.