ДТП в Нагарии: девятилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести

Девятилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести в автокатастрофе на Алмонд-стрит в Нагарии.
Бригада MDA, которая прибыла на место происшествия, оказала ребенку медицинскую помощь.
После оказания неотложной помощи мальчик был эвакуирован в Медицинский центр Галилеи с травмами живота и головы.
На данный момент полиция расследует обстоятельства произошедшего ДТП.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что фермеры перекрыли 90 шоссе в знак протеста из-за отмены пошлин на фрукты и овощи.
Демонстранты перекрыли 90 шоссе на перекрестке Эйн Язав и жгли покрышки.
Кроме того, стало известно, что в Южной Африке в результате наводнений погибли пять человек.
Внезапные проливные дожди вызвали разрушительные наводнения.
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