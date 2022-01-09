ДТП в Нагарии: девятилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести

Ребенок эвакуирован в больницу, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Девятилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести в автокатастрофе на Алмонд-стрит в Нагарии.

Бригада MDA, которая прибыла на место происшествия, оказала ребенку медицинскую помощь.

После оказания неотложной помощи мальчик был эвакуирован в Медицинский центр Галилеи с травмами живота и головы.

На данный момент полиция расследует обстоятельства произошедшего ДТП.

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